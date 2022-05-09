عاجل.. البنتاجون: قصف روسى عنيف على ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح البنتاجون: أن الطيران الروسى نفذ نحو 300 طلعة جوية فى أوكرانيا خلال 24 ساعة، موضحا وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بين خيرسون وميكولايف.

وأشار البنتاجون، إلى أن قدرات روسيا الإلكترونية تعطل شبكات أوكرانيا الحيوية، موضحا أن هناك حرب سيبرانية مستعرة بين الأوكرانيين والروس.

وأوضح البنتاجون، أن القوات الأوكرانية تشن هجمات فى محيط خاركيف لكسر الحصار الروسى، مضيفا "زودنا أوكرانيا بقدرات إلكترونية تسمح لها بتعطيل الأجهزة الروسية".

