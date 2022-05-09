جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح البنتاجون: أن الطيران الروسى نفذ نحو 300 طلعة جوية فى أوكرانيا خلال 24 ساعة، موضحا وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية بين خيرسون وميكولايف.
وأشار البنتاجون، إلى أن قدرات روسيا الإلكترونية تعطل شبكات أوكرانيا الحيوية، موضحا أن هناك حرب سيبرانية مستعرة بين الأوكرانيين والروس.
وأوضح البنتاجون، أن القوات الأوكرانية تشن هجمات فى محيط خاركيف لكسر الحصار الروسى، مضيفا "زودنا أوكرانيا بقدرات إلكترونية تسمح لها بتعطيل الأجهزة الروسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. البنتاجون: قصف روسى عنيف على ماريوبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.