خطوات فتح حساب في البنك الاهلي للمواطنين والمقيمين وكيفية الاستعلام عن رقم الحساب الكترونيًا من البنك الاهلي

يعتبر البنك الأهلي من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كما أنه يخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة، لذلك يعمل على تقديم أفضل الخدمات المتعددة لجميع المواطنين السعوديين، وايضًا المقيمين على الأراضي السعودية، ولذلك يتساءل الكثير من الناس عن خطوات فتح حساب في هذا البنك بشكل إلكتروني، وهي من أهم الخدمات التي يقدمها البنك، ولكنه يشترط توافر هوية وطنية، أو توافر هوية للمقيمين والوافدين وتكون سارية المفعول، وسوف نتعرف على الخطوات بشكل تفصيلي.

خطوات فتح حساب في البنك الاهلي للمواطنين والمقيمين

قد تم الإعلان من قبل البنك الاهلي أنه يمكن من خلال بعض القنوات الإلكترونية الخاصة به القيام بفحص حساب بشكل الكتروني دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع، وهذه الطريقة مميزة وقد تساعد في توفير الكثير من الوقت والجهد للعملاء، وخطوات فتح الحساب تكون كالتالي:

لابد من الدخول على إحدى القنوات الإلكترونية الخاص بالبنك الاهلي.

الضغط بعد ذلك على خدمة فتح حساب جاري.

يقوم العميل بإدخال رقم الهوية إذا كان من المواطنين السعوديين، او رقم الإقامة إذا كان من الوافدين المقيمين في السعودية.

بعد ذلك لابد من ادخال البيانات المطلوبة من العميل وهي ادخال رقم الهاتف الخاص به، وتاريخ الميلاد، وكل البيانات الأخرى الموجودة.

سوف يتم ارسال رقم تحقيقية على رقم الجوال للتأكد.

بعد الانتهاء والتأكد من كافة المعلومات التي تم إدخالها، سوف يتم ارسال البنك إرسالة تؤكد العملية بنجاح، وبداخل هذه الرسالة رقم خاص بمراجعة البنك في أي شيء.

الاستعلام عن رقم الحساب الكترونيًا من البنك الاهلي

من أهم الخدمات التي يقدمها أيضًا البنك الاهلي للمواطنين والمقيمين هي إمكانية معرفة رقم الحساب الخاص بالعميل بكل سهولة وهو في المنزل بشكل إلكتروني، وذلك من خلال خدمة الاهلي اون لاين و خطوات الاستعلام كالتالي: