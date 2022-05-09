نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول المواي 2021/2022 برقم الامتحاني واسمك الرباعي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول المواي 2021/2022 التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من الطلاب والسادة أولياء الأمور بعدما حددت وزارة التربية معدلات القبول الموازي والشروط ومصاريف الجامعات العراقية، مما تسبب على هذا ارتفاع كبير فى معدلات البحث على جوجل وذلك من أجل التعرف على حالة قبول الموازي أو من عدمه على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 شغل حوله عمليات البحث على جوجل بشكل وبصورة كبيرة وذلك للاجل التعرف على كل ماهو متعلق بالقبول الموازي، حيث يرغب عدد كبير من الطلاب والطالبات على متابعة معدلات القبول الموازي أو الشروط أو مصاريف الجامعات العراقية، او حالة ان تم قبول الطالب من عدمه، بعد الكشف مؤخراً على قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات بشكل مؤخر واعلان ايضاً طرح إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج على شكل الكتروني أمام الجميع
خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي
نستعرض نوافيكم الان خطوات وطرق إجراء الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهى البساطة والسهولة فى جميع المحافظات العراقية على الشكل التالي:-
فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج على شكل ملفات pdf جاءت امام جميع الطلاب والطالبات
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
- ١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ كلية طب ديالى : 98.50
- ١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ طب كركوك : 98.50
- ١٩_ طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
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