ارتفاع عقود القمح الربيعى فى أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن ارتفاع عقود القمح جاء بسبب مخاوف من أن تتسبب الأمطار فى تأخير زراعة الحبوب التى تُستخدم فى صنع الخبز وعجينة البيتزا، مشيرة إلى أن هذه الحبوب غير متوفرة بالفعل بعد تسجيل فترات طويلة من الجفاف، مما أضر بمحاصيل العام الماضي.

ويراقب التجار توقعات الطقس من أمريكا الشمالية إلى أوروبا والهند، بالإضافة إلى توقعات الإمدادات الروسية.

وبحسب التوقعات المبكرة للمحللين، فإن المحاصيل فى روسيا ستكون عند مستوى قياسى أو قريب من القياسي، بعد الظروف المناخية الملائمة. ومن الممكن أن يؤدى ذلك إلى مزيد من الصادرات، على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين فى الوقت الذى يساور بعض التجار فيه القلق من استخدام الموانئ الروسية بسبب حرب أوكرانيا.