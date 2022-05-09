رئيس بيلاروسيا يهدد الغرب بـ «نووى موسكو»

جدة - نرمين السيد - وأضاف لوكاشينكو - فى تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين - "يجب ألا ننسى أنه توجد خلفنا قوة نووية ممثلة فى روسيا.. ولدينا اتفاق بهذا الخصوص معها.. وطالما تحدثنا عن هذا الموضوع مؤخرا مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين".
وعند حديثه عن التهديد العسكرى المحتمل من جانب الغرب، وعد رئيس بيلاروسيا "بتحطيم قرون" المعتدين.
وذكر لوكاشينكو أنه أيضا يشعر بالقلق، لأنه "تم تجميع 32 ألف عسكرى وهناك من يتحدث عن 40 ألفا أحضروهم اليوم إلى بولندا وليتوانيا.. ونحن نراقب الوضع بعناية شديدة. لقد قلت للعسكريين دائما: يجب توخى الحذر".
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