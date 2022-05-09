عاجل- ماكرون: أوكرانيا وحدها من تحدد شروط التفاوض مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون خلال كلمة له أمام البرلمان الأوروبى، أن "الأزمة الأوكرانية تؤثر على الأمن الغذائى العالمى"، مؤكدا أنه يجب إعادة بناء التوازن الأمنى، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وتابع الرئيس الفرنسى، بأن الاتحاد الأوروبى ليس فى حرب مع روسيا، كما أننا واثقون بأن أوروبا ستتجاوز الأزمات.
وعن مصادر الطاقة، أكد ماكرون أن الأزمة فى أوكرانيا تتطلب منا أن نتخلى عن الوقود الأحفورى ونستثمر فى الطاقة المتجددة.
كما دعا لعقد مؤتمر لإعادة دراسة المعاهدات الأوروبية، قائلا إنه "يجب إجراء إصلاحات فى الاتحاد الأوروبى".
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