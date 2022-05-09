استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة

جدة - نرمين السيد - تقدم رئيس وزراء سريلانكا، ماهيندا راجاباكسا باستقالته، اليوم الإثنين، بعد اشتباكات عنيفة بين مؤيديه ومناهضين لحكومته، ما أسفر عن إصابة 78 شخصًا بجروح، حسبما أعلن المتحدث باسم راجاباكسا.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، قال المتحدث باسم رئيس وزراء سريلانكا المستقيل، روهان ويليويتا، إن ماهيندا أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس جوتابايا راجاباكسا، ما يمهد الطريق لتشكيل "حكومة وحدة جديدة".

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