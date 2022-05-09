جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، "هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التى تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسى وللأمن"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يدعو إلى إنشاء «مجموعة سياسية أوروبية» لضم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.