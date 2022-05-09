المفوضية الأوروبية تحسم انضمام أوكرانيا الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت فون دير لايين فى تغريدة عبر "تويتر"، إنها تحدثت مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وتتطلع إلى الحصول على إجابات على استبيان عضوية الاتحاد الأوروبى.

وأضافت السياسية الألمانية، أن "المفوضية الأوروبية ستسعى إلى إبداء رأيها فى يونيو".