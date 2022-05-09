العالم اليوم - الإمارات تعتمد نظاما لتأمين "العاطلين عن العمل"

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تعتمد نظاما لتأمين "العاطلين عن العمل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 04:19 مساءً - أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، أن الحكومة اعتمدت نظاما للتأمين ضد التعطل عن العمل.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على "تويتر"، إن هدف النظام "تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة، في حال تعطله عن العمل".

وأضاف أن الإمارات تسعى من هذه الخطوة إلى "تعزيز تنافسية سوق العمل، وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع".

وجاء ذلك أثناء اجتماع للحكومة، الإثنين، بعد استئناف أعمالها عقب إجازة عيد الفطر.