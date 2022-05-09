أول تعليق روسى على تصريحات الاتحاد الأوروبى بشأن الأموال المجمدة

جدة - نرمين السيد - وصف نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، اقتراح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بسحب الأموال الروسية المجمدة وإرسالها لدعم أوكرانيا بأنه "غير قانونى ويقوض الثقة فى أوروبا".





وقال جروشكو - فى تصريح اليوم الإثنين - "إن هذا تدمير لأساس العلاقات الدولية، وهذه القرارات، إذا تم اتخاذها، ستضرب الأوروبيين أنفسهم والنظام المالي، وتقوض الثقة فى أوروبا والغرب بشكل عام، لأن هذا يعد خروجا تاما عن القانون"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل قانون الغاب.

وأضاف: "أن عددا كبيرا من الدول، إلى جانب روسيا، ستدافع عن النظام العالمى على أساس القانون الدولي".

يُذكر أن ممثل الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اقترح فى وقت سابق من اليوم أن تنظر دول الاتحاد الأوروبى فى سحب احتياطيات النقد الأجنبى الروسى المجمدة من أجل توجيه هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت إنه نتيجة للعقوبات الغربية عليها، جرى تجميد حوالى 300 مليار دولار من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.