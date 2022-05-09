“Here” طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444 EduWave

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عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور، حيث أتاحت وزارة التعليم السعودية منذ فترة ليست بالبعيدة تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات في المدارس عبر نظام نور، وهذا سواء كان التقديم على الصف الأول الابتدائي أو روضة الأطفال، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال الطريقة الصحيحة لتسجيل طالب جديد في نظام نور، حيث يواجه الكثير من أولياء الأمور العديد من المشاكل في عملية التسجيل، وهذا ما سنساعدكم به في هذا المقال، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

نظام نور

وقد زاد البحث بشكل عام عن نظام نور، وهذا بعيدا عن أنه يقدم خدمة تسجيل الأبناء ومتابعتهم على الموقع، إلا أنه يلعب دورا كبير في تسهيل العملية التعليمية في المملكة، حيث يتم من خلاله ربط الطلاب بالمدارس، ويقوم من خلاله المعلمين برصد درجات الطلاب في الموقع، وهذا ما يتيح لولي الأمر متابعة افضل للطالب أو الطالبة.

وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية القيام بعمل تسجيل طالب جديد، وهذا من أول عملية تسجيل الدخول حتى تظهر لكم صفحة المستندات المطلوبة لاستكمال التقديم في المدرسة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

وقد أعلنت وزارة التعليم عن المواعيد المتاح فيها لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم على الصف الأول الابتدائي، وهذا في المواعيد التالية الموضحة في الأسطر والمقطع:

يبدأ التسجيل بالمدارس الحكومية من يوم 7 شوال 1443، ويستمر حتى يوم 17 ربع الأول 1444، او انتهاء الأماكن في المدارس.

شروط تسجيل الصف الأول الابتدائي

وقد أعلنت الوزارة عن الشروط اللازمة، والتي أهمها ما يتعلق بعمر الطالب أو الطالبة، حيث جاء الشرط كالآتي:

أن يكون عمر الطالب يتراوح بين 6 سنوات أو أقل ب90 يوما حتى 11 سنة و3 أشهر كحد أقصى.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور

ويمكنكم التسجيل بكل سهولة ويسر عن طريق الخطوات التالية الموضحة بالتفصيل، كما يوضح المقطع كافة الخبايا التي ستحتاجونها: