نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة تنفيذ تطوير حي الزهور وإزالة الأحياء العشوائية بمكة “الهيئة الملكية” 1443 – 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إعلان هانم عن خطة تنفيذ تطوير حي الزهور وإزالة الأحياء العشوائية بمكة. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن مشروع تطوير الجزء العشوائي من حي الشوقية المعروف بـ “حي الزهور” .على مساحة تقارب 1،150،000 متر مربع.

أعلن المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي ، بدء إزالة 12 حيًا بشكل عشوائي ، بعد توقف أعمال الإزالة خلال شهر رمضان.

وأكد البقمي في بيان له ، الأحد ، أن الأحياء المستهدفة في عملية الإخلاء الحالية هي حي بني مالك والورود ، حيث بدأ إنذار الإخلاء قبل فصل الخدمات الإسكانية في 21 مايو 2022. استعدادًا لبدء أعمال الإزالة في 28 مايو 2022.

منطقة الزهور هي إحدى العشوائيات المخطط تطويرها ضمن الاستراتيجية الشاملة. والتي تشرف عليها اللجنة الوزارية لمعالجة أوضاع العشوائيات في مكة المكرمة.

حيث تقع المنطقة في الجزء الشمالي الشرقي من حي الشوقية ، وتطل مباشرة على الطريق الدائري الثالث. وشارع إبراهيم الخليل ، وتبعد ما يقارب 3500 متر عن المسجد الحرام.

تطوير حي الزهور وإزالة الأحياء العشوائية

وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة أوضاع العشوائيات في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي أن تصنيف “الزهور” .هو حي فقير لعدم وجود خدمات جيدة وبنية تحتية ، بالإضافة إلى وجود منطقة عشوائية.

وكذلك وجود كثافة سكانية عالية داخل نطاق حضري ضيق. ومع ذلك هناك استراتيجية شاملة تراعي الجوانب الإنسانية والفضائية من أجل تطوير حي الزهور وإزالة الأحياء العشوائية بمكة.

الضمان الاجتماعي يؤكد سكن بديل لمستحقين الضمان بحي الزهور

تجري وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة حالة لسكان منطقة الزهور المستحقين للضمان الاجتماعي لتوفير سكن بديل مؤقت. وذلك من أجل التعامل مع الحالات الإنسانية وتقديم الدعم الاجتماعي لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية. لنتعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد هل أنت مؤهل أم لا أهلية الضمان

وقد مثلت وزارة الداخلية بالإدارة العامة للجوازات ، دورًا في تصحيح الأوضاع القانونية لفئات معينة من المقيمين غير السعوديين في هذه المنطقة. تماشيًا مع الاستراتيجية الشاملة التي راعت الإنسانية من جميع جوانب هذه الفئات وتكاملها الاجتماعي والاقتصادي.

وذلك من خلال تطوير حي الزهور ،لتوفير البنية التحتية والخدمات في والتجهيزات في إطار تنمية متكاملة ومستدامة. والتي تعمل على تحسين اقتصاد مكة المكرمة من خلال تنويع الخدمات السكنية والتجارية ، وتوفير فرص العمل والسماح بالشراكة مع القطاع الخاص سواء.

إعلان الهيئة الملكية تطوير منطقة الزهور 1443

أشار د: مغربي إلى أن الإعلان المبدئي عن تطوير منطقة الزهور سيتبعه تحديد موعد نهائي لبدء تنفيذ المشروع . بينما موعد استلام أصحاب منطقة الزهور بمكة للتحقق من المستندات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا عن إثبات الملكية.

يأتي هذا الإعلان عن تنمية تطوير حي الزهور بمكة المكرمة وإزالة العشوائيات. وذلك خلال هذه الأيام والليالي المجيدة عندما تتجه عيون وقلوب المسلمين إلى أقدس الأماكن على وجه الأرض.

وفي سياق دراسة شاملة يتم إجراؤها حالياً للجميع العشوائيات بمدينة مكة المكرمة بهدف الارتقاء بها وتطويرها .، بما يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد مكة المكرمة والمقدسات ، وتحسين الحياة. من سكانها وزوارها وفق رؤية المملكة 2030.