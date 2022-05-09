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عمر شويل - جدة حضور التدريب التفاعلي في حافز 1443 طريقة التسجيل والحضور به وانذارات الغياب. حيث أن دعم حافز هو عبارة عن دعم مادي وكذلك دعم معنوي يتم تقديم لمن اضطر رغماً عن إرادته على ترك العمل. والهدف منه هو تقديم المساعدة للشباب في مرحلة البحث عن العمل على إمكانية توفير الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم. كما أن دعم حافز يقدم تدريبات تفاعليه للمستفيدين من الدعم يجب على جميع المستفيدين حضورها والتسجيل بها. لذلك يبحث الكثير من المستفيدين على طريقة التسجيل في الدورات التدريبية وحضورها. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل وحضور الدورات التدريبية المقدمة من حافز وكذلك إنذارات الغياب. كما يمكنك التعرف أيضاً على دعم البحث عن عمل من حافز والشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم وطريقة التقديم عليه.

حضور التدريب التفاعلي في حافز 1443

يقوم برنامج حافز طاقات بتقديم برنامج تدريبي تفاعلي متكامل يعمل على مساعدة الطلاب على التمكن من الحصول على عمل مناسب. ولكي يتمكن الباحث عن العمل من الحصول على دعم حافز يجب عليه حضور جميع التدريبات التي يتم تقديمها من البرنامج. ونظراً لما يمر به العالم بشكل عام وكذلك المملكة العربية السعودية من ظهور جائحة كورونا قام البرنامج بتقديم هذه الدورات عن بعد والتسجيل بها بشكل إلكتروني. ويمكننا عرض طريقة حضور الدورات التدريبية كما يلي:

عن طريق البريد الإلكتروني الذي أرسلت إليه رسالة التسجيل الدخول عليه

ثم الضغط على رابط الدورة الذي تم تسجيله

كما يجب بعدها كتابة البريد الإلكتروني المسجل داخل النموذج

ثم الضغط على دخول

وعند الانتهاء من استماع الدورة يتوجب عليك ملئ الاستبيان الذي سوف يظهر إليك.

طريقة التسجيل في الدورات التدريبية بحافز

ولكي يتمكن الطالب من حضور التدريب التفاعلي يجب عليه القيام بالتسجيل داخل الدورات التدريبية. ويمكننا عرض الخطوات اللازمة للتسجيل داخل الدورات التدريبية كما يلي:

أولاً سيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك خاصة بالتدريب

عند الموعد المحدد داخل الرسالة يجب عليك الضغط على الرابط الخاص بالتدريب التفاعلي

ثم الدخول على نموذج التسجيل في التدريب

وبعد ذلك كتابة جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح

وبهذا تكون قد تمكنت من التسجيل في الدورة المرسلة إليك. كما يمكنك التعرف أيضاً على برنامج حافز الثاني 1443 صعوبة الحصول على عمل قيمة الإعانة وأهم الشروط المطلوبة.

إنذارت الغياب عن التدريب التفاعلي

هناك مجموعة من الإنذارات يتم إرسالها للمتغيبين من الدورات التدريبية من حافز. كما إنه من الجدير بالذكر أن هذه الإنذارات من الممكن أن تؤدي إلى حرمان الطالب من الدعم وكذلك من العمل. ويمكننا ذكر هذه الإنذارات كما يلي :

عند رفض عمل مناسب يتم الفصل بعد ثلاث إنذارات عدم مشاركته في المقابلة الشخصية يتم الفصل عند الحصول على أربع تحذيرات وكذلك عدم الالتحاق بمركز التوظيف سوف يتم استبعاده بعد أربع تحذيرات عدم تكملة الدورة التدريبية سيتم فصله بعد حصوله على أربع إنذارات.

حضور التدريب التفاعلي في حافز وطريقة الاستعلام عن إنذارات الغياب

حيث إنه في حالة عدم حضور التدريب التفاعلي أو التخلف عن الدورات يتم إرسال إنذارات للمخالفات. ويتمكن المستفيد من الاستعلام عن إنذارات المخالفات كما يلي: