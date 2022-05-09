نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة لإنقاذ اللقب.. موعد مباراة أستون فيلا وليفربول الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أستون فيلا وليفربول ، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، والمؤجلة من 16 إبريل 2022، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الثلاثاء 10 مايو 2022 ملعب فيلا بارك في مدينة برمنجهام الإنجليزية، فعاليات المواجهة النارية والتي تحظى بطابع ثأري، تجمع فريقا ليفربول وأستون فيلا ، حيث يطمح الريدز للتمسك بحظوظه في التتويج باللقب قبل 3 أسابيع على نهاية البريميرليج ، فيما يسعى الفيلانز لإنهاء المسابقة في مركز متقدم، في ظل ضياع فرصه في المنافسة على اللقب بالطبع، وحتى بالمنافسة على أحد المراكز الست المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

نتناول خلال السطور القادمة، مختلف التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة أستون فيلا وليفربول والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إضافة إلى تاريخ مواجهات أستون فيلا وليفربول .

مباراة أستون فيلا وليفربول

مواجهة جديدة إذن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي ، تجمع ناديي ليفربول وأستون فيلا هذا الموسم.

إذ انتهت مواجهة الذهاب فوز صعب للريدز بهدف من توقيع المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

وهو ما يسعى أصحاب الأرض لتعويضه في مواجهة الثلاثاء.

بينما يكافح الضيوف من أجل الفوز، بانتظار أي سقوط للمنافس الأبرز على اللقب، وبالطبع الحديث عن مانشستر سيتي .

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق لقاء الثلاثاء:

نادي أستون فيلا

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي أستون فيلا الإنجليزي نستهل تغطيتنا للحدث.

حيث يدخل مواجهة الثلاثاء، طامحًا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الجولتين الأخيرتين.