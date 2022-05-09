نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أحدث الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط ورابط التسجيل sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أحدث الضمان الاجتماعي المطور 1443 وكيف أضيف تابع في الضمان المطور الجديد، من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها عدد كبير من مستفيدي الضمان، وكذلك كيف أعرف أهليتي في الضمان المطور، وموعد صرف الضمان لهذا الشهر من أهم الأسئلة التي يبحث أصحابها عن إجابات، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” لكي نوضح لكم ونرد على تساؤلاتكم.

قامت الحكومية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد حتى يشمل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، وكذلك لتلافي العيوب التي كانت في الضمان بشكله القديم، مع وضع تجارب الدول الرائدة في هذا المجال نصب أعينها للاستفادة من خبراتها في مجال الدعم.

يستهدف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً وفق شروط الاستحقاق، والتي تم وضعها بمزيد من الحرص حتى يصل الدعم لمستحقيه ويتم توزيعه بشكل عادل، ومن أهم مميزات الضمان الجديد أنه قام بربط الحصول على دعم الضمان بالجدية على إيجاد فرصة عمل مناسبة، من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة، وهذا الشرط خاص بالقادرين على العمل.

كيف أحدث الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

يتم تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد من نظام الضمان الجديد بعدة خطوات بسيطة سوف نتعرف عليها فيما يلي:-

في البداية يجب الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة “البيانات الشخصية”.

تعديل البيانات المراد تعديلها ثم الضغط على “حفظ”.

كيف أضيف تابع في الضمان المطور الجديد