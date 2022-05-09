ألمانيا تعلق على إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة الألمانية - فى تصريحات نقلها التلفزيون الألمانى - "لا نعرف متى يمكن اتخاذ الخطوة بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى وكيف يمكن القيام بها.. أوكرانيا تنتمى إلى بيت أوروبا.. وتمر بحرب مروعة الآن". وأشارت إلى طلب أوكرانيا الانضمام السريع للاتحاد الأوروبى بعد العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضي، وأن كييف قدمت بالفعل وثائق يمكن أن تشكل الأساس لمحادثات الانضمام. وكانت بيربوك قد أعربت بالفعل عن تحفظاتها بشأن طلب العضوية فى نهاية فبراير، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء عادة ما يستغرق سنوات.

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