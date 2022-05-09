بعد 10 سنوات.. طائرة يوم القيامة فوق الميدان الأحمر بموسكو

جدة - نرمين السيد - ولأول مرة منذ عقد تظهر خلال الاحتفال "طائرة يوم القيامة" الروسية المصممة لحماية بوتين فى حالة وقوع هجوم نووى، فيما تشارك طائرة "إليوشن إل 80"، المعروفة باسم "الكرملين الطائر" أيضاً، فى عرض جوى بسماء الميدان الأحمر فى رسالة تحذيرية واضحة للغرب. وتتميز تلك الطائرة العملاقة بعدم احتوائها على نوافذ خارجية، باستثناء قمرة القيادة، كما تتميز بقبة يُفترض أنها تمنع التعرض لهجمات النبضات الكهرومغناطيسية، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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