روسيا تعلق على تصريحات الغرب بشأن نفاد مخزونها العسكرى

جدة - نرمين السيد - قال بوريسوف، إن كل أنواع الأسلحة الروسية عالية الدقة أكدت ميزاتها القتالية أثناء النزاع فى أوكرانيا، مضيفا أن المجمع الصناعى العسكرى يزود جيشنا بجميع الصواريخ الضرورية بالكميات المطلوبة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وتابع أن المعلومات المتوفرة لدى وسائل الإعلام الغربية حول استنفاد الموارد العسكرية الروسية لا تتفق مع الواقع، وأن مخزون الأسلحة فى القوات الروسية المسلحة سيكون كافيا لتنفيذ جميع المهام المطروحة أمامها، مشيرا إلى أنه من الممكن إصابة منشآت البنية التحتية العسكرية فى جميع أنحاء أوكرانيا بدقة عالية.
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