نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمسك بالأمل موعد مباراة الاتفاق والهلال في الدوري الإصابات تضرب الزعيم قبل مباراة فارس الدهناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، موعد مباراة الاتفاق والهلال اللقاء المؤجل من الأسبوع أل 20 من عمر المسابقة، يلعب الهلال كل مبارياته القادمة بنظام الكؤوس من أجل التمسك بأمل الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وكان الزعيم قد تجاوز كبوة خسارته من الفيحاء بالفوز برباعية على ضمك الأسبوع الماضي، وتحقيق مكسب أعطى للفريق دفعة معنوية كبيرة ولكن الفريق تعرض لصدمة إصابة مدافعة متعب المفرج بقطع في الرباط الصليبي، وسوف يخضع اللاعب لجراحة في الفترة القادمة.

فريق الاتفاق “فارس الدهناء” يدخل المباراة باحثاً عن تحقيق الفوز للخروج من دوامة الهبوط فالفريق قبل اللقاء يحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة، لذا قررت إدارة النادي برئاسة خالد الدبل مضاعفة مكافأة الفوز ومنح كل لاعب 30 ألف ريال في حالة الفوز على الهلال، وكذالك توزيع 5 ألف تذكرة مجانية على الجماهير، وفتح رابط حجز تذاكر المباراة مبكراً، لتحفيزها على الحضور وتشجيع الفريق للعبور من النفق المظلم، والبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

كان الفريقين قد تقابلا في الدور الأول، وحقق الهلال الفوز بصعوبة على الاتفاق في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2، ويأمل الزعيم في تكرار الفوز اليوم من أجل الاستمرار في مطاردة العميد، عل أمل تعثره في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، خاصة أن هناك لقاء سوف يجمع الفريقين في حالة فوز الهلال سوف يقلص الفارق بينه وبين الاتحاد، ويجدد الأمل في الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

عداد تنازلي للمباراة

موعد مباراة الاتفاق والهلال في الدوري

الموعد : – الأربعاء الموافق 2022/05/11.

التوقيت : – 15.55 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

18.55 : السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 4 24:58 34 61 2 الهلال 25 15 7 3 5 26:51 25 52 3 النصر 26 16 3 7 4 33:48 15 51 4 الشباب 26 13 8 5 4 35:48 13 47 5 ضمك 26 12 6 8 4 38:36 -2 42 6 الفيحاء 26 8 9 9 4 22:21 -1 33 7 أبها 26 9 6 11 4 39:26 -13 33 8 الفتح 26 8 8 10 4 34:40 6 32 9 الرائد 26 8 6 12 4 39:31 -8 30 10 الأهلي 26 6 11 9 4 38:35 -3 29 11 الفيصلي 26 6 11 9 4 33:25 -8 29 12 الطائي 26 8 4 14 4 43:27 -16 28 13 الإتفاق 25 6 9 10 5 39:32 -7 27 14 التعاون 26 5 11 10 4 46:39 -7 26 15 الباطن 26 6 8 12 4 37:26 -11 26 16 الحزم 26 4 5 17 4 35:18 -17 17

التشكيل المتوقع للهلال ضد الاتفاق