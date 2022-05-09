نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل ابناؤنا في الخارج 2022 direct link اعرف الرسوم المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل ابناؤنا في الخارج 2022 بدء الدخول عليه من قبل الطلاب المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية استعدادًا لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. وقد يواجه الطلاب مشاكل تسجيل ابناؤنا في الخارج نتيجة كثرة التحميل على صفحة ابناؤنا في الخارج المتاحة من قبل السفارة المصرية في السعودية. وهناك خطوات للدخول على رابط تسجيل ابناؤنا في الخارج 2022 direct link بجانب مصاريف لابد من دفعها المتقدمين.

رابط تسجيل ابناؤنا في الخارج 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط تسجيل ابناؤنا في الخارج 2022 لجميع الطلاب المصرييين المقيمين في المملكة العربية السعودية حتى يتمكنون من أداء امتحاناتهم طبقًا لإجراءات السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية وذلك لجميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية. بشرط الدخول على صفحة ابناؤنا في الخارج وملء استمارة موقعة من السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية بشهادة ميلاد ورقم جلوس الطالب.

طريقة تسجيل ابناؤننا في الخارج 2022

حددت طريقة التقدم لاختبارات ابناؤنا في الخارج 2022 وذلك من خلال الخطوات الآتية:

التقدم على البوابة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

تسجيل الدخول من حساب مايكروسوفت.

إذا كان لا يوجد حساب للطالب لابد من إنشاء حساب جديد.

النقر على اضغط للتسجيل.

إضافة البيانات المطلوبة “الرقم القومي، محافظة الميلاد، تاريخ الميلاد، النوع”.

اضغط تسجيل الدخول.

إضافة بيانات السفارة المطلوبة.

أكتب بيانات الطالب وبيانات الاتصال.

حدد بيانات الطالب التعليمية.

سجل نتيجة آخر امتحان قام الطالب بتأديته على النظام.

أضغط حفظ.

أضغط طباعة الاستمارة وتوقيعها.

ادفع رسوم الامتحان.

قدم الاستمارة إلى السفارة المصرية في البلد المقيم بها الطالب.

حمل المستندات المطلوبة للتقديم.

يتم استخراج رقم جلوس للطالب للتقدم إلى امتحان أبناؤنا في الخارج.

رسوم تسجيل ابناؤننا في الخارج 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم المصرية رسوم تسجيل ابناؤننا في الخارج 2022 وذلك من خلال الجدول الآتي:

المرحلة التعليمية الرسوم – دولار أمريكي المخصصات المالية لوزارة التعليم -دولار أمريكي

الابتدائية 160 دولار أمريكي 80 دولار أمريكي الإعدادية 176 دولار أمريكي 83.5 دولار أمريكي الثانوية 169 دولار أمريكي 89.5 دولار أمريكي

امتحانات أبناؤنا في الخارج المكتب الثقافي المصري

في ضوء إتاحة رابط تسجيل ابناؤنا في الخارج 2022 وفرت وزارة التربية والتعليم المصرية وسائل للاستعلام عن ورقة أسئلة أبناؤنا بالخارج وكل م يخص الاختبارات. على النحو الآتي:

رقم الواتساب التالي: 00201111667626.

اتصال المباشر بأحد أرقم الهاتف التالية:( 00201007902644- 00201221177406).

وجدير بالذكر أن بدء تسجيل الدخول على رابط تسجيل ابناؤنا في الخارج 2022 بداية من السبت 7-5-2022 في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الدولة الذي يقيم فيها الطالب. ومستمر حتى أداء الامتحانات.