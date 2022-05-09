وزارة الدفاع الروسية: دمرنا محطة رادار أمريكية الصنع في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 01:25 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين إن قواتها دمرت محطة رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات بالقرب من بلدة زولوت الأوكرانية في شرق البلاد.

وقالت روسيا، في وقت سابق، إنها ستعتبر وسائل نقل حلف شمال الأطلسي المحملة بأسلحة في أوكرانيا أهدافا يجب تدميرها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: “قواتنا استهدفت أكثر من ٢٠٠ موقع عسكري أوكراني الليلة الماضية”.

قال الجيش الأوكراني اليوم الإثنين إن 4 صواريخ عالية الدقة من طراز أونكس تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وضربت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.