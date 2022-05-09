عاجل.. زلزال قوى يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الأوروبى - المتوسطى لقياس الزلازل، أنه تمكن من تسجيل هذا الزلزال الذى بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وأنه وقع على بعد 68 كيلومترا جنوب غرب جزيرة يوناجانى اليابانية.
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو خسائر بالممتلكات من جراء هذا الزلزال.
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