الرئيس الفلبينى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا فلبين ستارز" الفلبينية عبر موقعها الإلكترونى، أن دوتيرتى أدلى بصوته فى مدرسة دانيال آر أجوينالدو الثانوية الوطنية فى مدينة دافاو جنوب البلاد.

ومن جانبها، دعت اللجنة المعنية بالانتخابات الرئاسية الفلبينية، الشعب على مواصلة التصويت وعدم تصديق مزاعم وسائل التواصل الاجتماعى حول الانحرافات فى إيصالات آلة عد الأصوات.

وكانت اللجنة قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم أن ما يقرب من 2000 آلة لفرز الأصوات تم الإبلاغ عنها لديها مشاكل فنية، ونُشرت أكثر من 60 ألفاً من عناصر الأمن أمس الأحد، فى الفلبين لحماية مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية بعدما أعلنت الشرطة مقتل أربعة أشخاص فى أعمال عنف.