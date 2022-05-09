جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الإثنين، عددًا من الفلسطينيين من مخيم جنين فى الضفة الغربية، للاشتباه فى صلتهم بهجوم إلعاد قرب تل أبيب، والذى أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.





وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الإثنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين فى قرية رمانة غربى جنين، مضيفة أنهم "مطلوبين بشبهة مساعدة مرتكبى اعتداء إلعاد". وبحشب الهيئة العبرية، فقد بلغ إجمالى عدد المعتقلين فى قضايا أمنية 15 فلسطينيًا، لافتة إلى وقوع اعتقالات أخرى فى مخيم بلاطة، وفى قرى عايدة، وولاجة، وبيت ريما، وبلعين، وعزون، وقطنة، وحزما.

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