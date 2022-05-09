محطة رادار أمريكية.. ضربة روسية جديدة لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، 2 من طراز "ميج 29" بمنطقة دونيتسك، وأخرى من طراز"سو 25" بخاركوف، وتدمير مراكز ومستودعات عسكرية ومحطة رادار أمريكية الصنع.

وأشار البيان اليومى لوزارة الدفاع الروسية إلى أنه قوات الجيش الروسى تمكنت من تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية وبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ جراد، و18 مركز تجمع عسكرى بالقرب من ليسيتشانسك، ومحطة رادار أمريكية الصنع بمنطقة زلزتوى، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية فى الليل.

فيما تمكنت صواريخ مجنحة من طراز "أونيكس" الروسية من تدمير مروحيات أوكرانية بالقرب من آرتسيز فى منطقة أوديسا، كما استهدفت المقاتلات الروسية 52 مركز تجمع عسكرى، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة بالقرب من جلوخوف، إضافة إلى تدمير 4 منشآت أوكرانية من طراز "سميرتش"، وقاذفة واحدة من طراز "إس 300" بالقرب من بوجودوخوف.