القوات الروسية تستهدف أوديسا بـ 4 صواريخ

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس مدينة أوديسا- فى بيان له نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الصواريخ تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم.. مشيرا إلى أن "القوات الروسية تواصل تدمير البنى التحتية الإقليمية وممارسة الضغط النفسى على السكان المدنيين، واحتمال استمرار الهجمات الصاروخية فى المنطقة مرتفع للغاية".

على صعيد متصل، قال مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية بيترو أندريوشتشنكو، إن القوات الروسية استأنفت هجومها على مصنع الصلب (آزوفستال) فى ماريوبول بعد أن غادرت قافلة للأمم المتحدة منطقة دونيتسك.

وأضاف أندريوشتشنكو: "كما كان متوقعا، بعد أن غادرت قافلة تابعة للأمم المتحدة منطقة دونيتسك، بدأت القوات الروسية فى اقتحام آزوفستال، وحاولوا دون جدوى اختراق الجسر الذى كان بوابة الإخلاء".. موضحا أنه تم إجلاء جميع الأطفال والنساء وكبار السن من آزوفستال يوم السبت الماضي.

وشهدت ماريوبول أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، معارك شرسة منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، تمكنت خلالها قوات روسيا من السيطرة على عموم المدينة باستثناء مصنع "آزوفستال" الذى تحاصره.