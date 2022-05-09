العالم اليوم - "صورة عارية" تسبب أزمة في غرف ملابس يوفنتوس

انتم الان تتابعون خبر "صورة عارية" تسبب أزمة في غرف ملابس يوفنتوس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 01:18 مساءً - تسبب نشر صورة عارية لنجم دفاع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي في أزمة داخل غرف ملابس الفريق الإيطالي، دفعت اللاعبيْن المتسببيْن بها إلى الاعتذار.

والتقط خوان كوادرادو صورة "سيلفي" تظهر بونوتشي عاريا في الخلفية بعدما أنهى استحمامه، ثم نشرها زميلهما ألفارو موراتا على حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 16 مليون شخص.

إلا أن موراتا حذف الصورة سريعا، ونشر على حسابه صورة لكوادرادو حيث وجّها معا اعتذارا لبونوتشي.

وقال اللاعبان حسبما كُتب على الصورة: "نحن آسفان".

ونشرت الصورة التي أثارت ضجة بعد حصة تدريبية ليوفنتوس، استعدادا لمواجهة إنتر ميلانو في نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء.