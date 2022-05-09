العالم اليوم - كييف.. مقتل نائب قائد البحرية الأوكراني بصاروخ روسي

انتم الان تتابعون خبر كييف.. مقتل نائب قائد البحرية الأوكراني بصاروخ روسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 01:18 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تدمير موقعين للقيادة وبطارية من منظومة صواريخ غراد المتعددة ومحطة رادار أميركية الصنع، فيما أفادت تقارير من كييف بمقتل نائب قائد البحرية الأوكرانية.

تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليومية في بيانها اليومي عن سير العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في اليوم الخامس والسبعين، بتدمير محطة رادار أميركية الصنع.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير هذه المحطة الموجودة في منطقة زلزتوي، إلى جانب تدمير موقعين للقيادة الأوكرانية وبطارية أوكرانية من أنظمة إطلاق صواريخ غراد، و18 مركز تجمع عسكريا بالقرب من ليسيتشانسك، بواسطة صواريخ روسية عالية الدقة، وذلك خلال الضربات الليلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل أيضا مقاتلتين من طراز "ميغ 29" بمنطقة دونيتسك، وأخرى من طراز "سو 25" في منطقة خاركوف.

كما أعلنت الوزارة عن تدمير مروحيات أوكرانية في منطقة أوديسا باستخدام صواريخ أونيكس مجنحة عالية الدقة، إضافة إلى تدمير 4 منشآت أوكرانية من طراز "سميرتش"، وقاذفة واحدة من طراز "إس 300" بالقرب من بوغودوخوف.

من ناحية ثانية، أعلنت وكالة الأنباء الأوكرانية عن مقتل نائب قائد البحرية الأوكرانية، العقيد إيهور بيدزاي، وذلك أثناء قيامه بمهمة قتالية كجزء من طاقم طائرة مروحية من طراز "مي 14"، مشيرة إلى أنه لقي مصرعه بصاروخ من طائرة مقاتلة روسية.

الخسائر الروسية

من جهة ثانية، نقل موفدنا إلى أوكرانيا، عن وزارة الدفاع الأوكرانية قولها إن قوات الدفاع الجوي أصابت، أمس الأحد، 10 أهداف جوية للقوات الروسية من بينها 6 طائرات بدون طيار من طراز "أورلان 10" وطائرة بدون طيار من طراز "فوربوست" و3 صواريخ كروز.

وأشارت الوزارة إلى أن قواتها نجحت في صد 6 هجمات للقوات الروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وأنه تم تدمير 20 دبابة روسية ونظام مدفعي واحد و28 وحدة من المركبات القتالية المدرعة ومركبة مدرعة خاصة و5 مركبات.