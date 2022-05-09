العالم اليوم - زيلينسكي: سنحتفل بـ"يومين للنصر"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 01:18 مساءً - وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا مصورا للأمة، الإثنين، وذلك بمناسبة هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ووعد الرئيس الأوكراني بأن بلاده ستحتفل قريبا بـ"يومين للنصر".

وقال زيلينسكي: "لن ننسى أبدا ما فعله أسلافنا في الحرب العالمية الثانية. حيث لقي أكثر من 8 ملايين أوكراني حتفهم. إجمالا، حصدت الحرب أرواح ما لا يقل عن 50 مليون شخص".

وأكد أنه "قريبا سيكون لأوكرانيا يومان للنصر. حينها (في الحرب العالمية الثانية) وسننتصر الآن أيضا"، في إشارة إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا.