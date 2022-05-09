نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط دعم ريف reef.gov.sa بالمملكة للعاطلين عن العمل وطريقة التسجيل للمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل وطريقة التسجيل للمستحقين، وقد أطلقت وزارة الزراعة السعودية بياناً رسمياً عبر موقعها الرسمي لبيان كافة الأمور المتعلقة بهذا الصدد حتى يستطيع المستحقين الحصول على الدعم بسهولة وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق مبدأ الشمول المالي والنهوض بكافة القطاعات على مستوى المملكة ومضاعفة الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع كفاءة المزارعين، تابع معنا ما يلي.

ما هو دعم ريف للعاطلين عن العمل

دعم ريف هو مبادرة أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي على تنمية قدراتهم الإنتاجية وحثهم على العمل وتأتي ضمن الرؤية التي تتطلع لها المملكة في عام 2030 وتستهدف من خلالها عدداً من القطاعات الزراعية الهامة.

وقد أطلقت الحكومة منصة “ريف” الإلكترونية لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على الدعم حيث تقوم المنصة بعمل فلترة للطلبات المقدمة وتحديد الأكثر استحقاقاً للدعم وذلك من خلال الشروط التي سنذكرها لكم فيما يلي من سطور.

شروط الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل

وقد قامت وزارة الزراعة والبيئة في المملكة بتحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة الكبير على توصيل الدعم إلى مستحقيه وهذه الشروط هي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم لدعم الريف عن 21 عاماً.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في أحد القطاعات الزراعية.

يجب ألا يكون المتقدم منتسباً لأحد قطاعات العمل الحكومية أو الخاصة.

امتلاك المتقدم لحساب بنكي نشط.

طريقة التسجيل لمستحقين دعم ريف

ويمكنكم الأن التسجيل في منصة ريف الإلكترونية للحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل وذلك من خلال الخطوات التالية.