نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتّائج قرعة اللوتري الأمريكية 2022 اللوتري حالا على Www dvlottery State gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان نتّائج قرعة اللوتري الأمريكية 2022 كشفت عنه وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان عدد الفائزين في القرعة الأمريكية 2022 حالا على Www dvlottery State gov موقعها الرسمي المعتمد لظهور القرعة العشوائية والتى فتحت التقديم فيها خلال الشهور الماضية. فهو يعرف بـ برنامج تأشيرة هجرة التنوع الذي يتم تنظيمه سنويًا. وتسهدف الحكومة الأمريكية من خلاله منح 50,000 تأشيرة فيزا للأفراد المتوافقين مع معايير القبول. وذلك من الدول المؤهل أفرادها للتقديم. لذلك هناك بحث الكثيرون من قبل المواطنين المتواجدين في كافة انحاء العالم علي الرابط الرسمي لـ إعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكية 2022 لمعرفة الفائزين.

إعلان نتّائج قرعة اللوتري الأمريكية 2022

يمكن معرفة نتيجة اللوتري 2022 بداية من الآن وهو موعد ظهور نتيجة اللوتر 2023 عبر Www dvlottery State gov بالعربي موقع وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي الذي أتاح إعلان نتّائج قرعة اللوتري الأمريكية 2022 حتى تاريخ 30 سبتمبر من العام المقبل 2023 م. وعرض عدد الفائزين في القرعة الأمريكية 2022 بشكل مبسط.

نتائج القرعة الأمريكية 2022-2023

يستطيع المتقدمون معرفة نتيجة اللوتري 2022 من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكية

الضغط على تبويب check status.

أكتب كلمة continue.

أضف الرقم التأكيدي الذي تم الحصول عليه أثناء عملية التسجيل.

أكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

أضغط على submit.

يتم من خلاله إظهار القبول أو الرفض.

أسماء الفائزين بالجرين كارد 2022 / 2023 نتيجة اللوتري الأمريكية

يتعرض البعض لنسيان كلمة السر الخاصة به عند التقديم في الهجرة العشوائية الأمريكية ويمكن استعادتها من خلال الآتي:

الضغط على forgot confirmation number

إضافة معلوماتك الشخصية.

كتابة الاسم العائلي.

كتابة الاسم الشخصي.

إضافة الاسم ثلاثي.

إضافة البريد الإلكتروني.

إضافة رمز التحقق.

سوف تصلك رسالة عبر البريد تتضمن رقم التسجيل

بعد ذلك استعلم برقم التسجيل عن نتيجة القرعة.

موعد إعلان قرعة اللوتري الأمريكية 2022

تصدر موعد إعلان قرعة اللوتري الأمريكية 2022 اهتمامات كافة المتقدمية في الهجرة العشوائية أو ما تعرف بهجرة التنوع، فهي عبارة عن إقامة قرعة سنوية يعطي من خلالها منح رخصة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء – Green Card)‏ في الولايات المتحدة الأمريكية. وتكون بتفويض من قبل الكونغرس تحت إدارة وإشراف مباشر من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. وإعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موعد نتائج اللوتري الأمريكية 2022-2023 الآن ليستعلم المتقدمين عن أسمائهم.