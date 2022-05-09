طريقة شحن نقاط فورت نايت Fortnite بكل سهولة من خلال موقع مضمون

طريقة شحن نقاط فورت نايت يتم البحث عنها بتلك الفترة الجارية باستمرار، حيث أن البعض يشكو من الالتباسات فيما يتعلق بانتقاء الموقع الملائم للسداد بهدف الشحن، كما أن هذا يرجع إلى أن المشتريات المختلفة من الممكن أن تشتمل على الحصول على الكثير من المعلومات عن مختلف بطاقات الخصم التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث التذبذب للمستخدمين، ولهذا فسوف تقوم بعرض الطرق الخاصة بالدفع المهمة والشائعة كذلك الآمنة لكافة المستخدمين.

طريقة شحن نقاط فورت نايت

تعد هذه الطريقة من بين أبرز الطرق المهمة المدفوعة التي من خلالها تستطيعون شراء نقاط تلك اللعبة، فقط كل ما عليكم هو الانتقال إلى المواقع الشائعة والمعروفة حتى تتمكنوا من السداد والشحن بأسهل الطرق، وفيما يلي الخطوات اللازمة:

قم بالدخول على أي موقع إلكتروني متعلق بالمدفوعات الإلكترونية وذلك كموقع Epic Games المشهور والمعروف، حيث أن هذا الموقع يتيح لك خدمة وميزة شراء النقاط وأيضاً بأمان.

بعد أن تقوم بالانتقال إلى الموقع قم بالبحث عن الشارة الخاصة بالنقاط “Fortnite”.

قم بتحديد عدد النقاط وذلك قبل أن تقوم بالشراء.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك.

قم بكتابة رقم “ID” الذي يتعلق بحسابك بلعبة فورت نايت.

بعد ذلك قم بإدخال بيانات البطاقة عقب اختيار نوعية البطاقة المستخدمة.

بعدها عليك إدخال القيمة الخاصة بمبلغ الشراء وأيضاً الغية من عملية الشحن.

بعد أن يتم تنشيط البيانات سوف يتم تحويل النقاط إلى الحساب الخاص بك، وبعد ذلك سيتم خصم المبلغ.

طريقة شحن لعبة فورت نايت عبر موقع Epic games

موقع Epic games يقم بتقديم خدمة رائعة وهب شخص نقاط لعبة Fortnite بشكل مجاني، وفيما يلي الخطوات بالتفصيل: