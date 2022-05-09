نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن نقاط فورت نايت Fortnite بكل سهولة من خلال موقع مضمون في المقال التالي
طريقة شحن نقاط فورت نايت يتم البحث عنها بتلك الفترة الجارية باستمرار، حيث أن البعض يشكو من الالتباسات فيما يتعلق بانتقاء الموقع الملائم للسداد بهدف الشحن، كما أن هذا يرجع إلى أن المشتريات المختلفة من الممكن أن تشتمل على الحصول على الكثير من المعلومات عن مختلف بطاقات الخصم التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث التذبذب للمستخدمين، ولهذا فسوف تقوم بعرض الطرق الخاصة بالدفع المهمة والشائعة كذلك الآمنة لكافة المستخدمين.
طريقة شحن نقاط فورت نايت
تعد هذه الطريقة من بين أبرز الطرق المهمة المدفوعة التي من خلالها تستطيعون شراء نقاط تلك اللعبة، فقط كل ما عليكم هو الانتقال إلى المواقع الشائعة والمعروفة حتى تتمكنوا من السداد والشحن بأسهل الطرق، وفيما يلي الخطوات اللازمة:
- قم بالدخول على أي موقع إلكتروني متعلق بالمدفوعات الإلكترونية وذلك كموقع Epic Games المشهور والمعروف، حيث أن هذا الموقع يتيح لك خدمة وميزة شراء النقاط وأيضاً بأمان.
- بعد أن تقوم بالانتقال إلى الموقع قم بالبحث عن الشارة الخاصة بالنقاط “Fortnite”.
- قم بتحديد عدد النقاط وذلك قبل أن تقوم بالشراء.
- بعد ذلك قم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك.
- قم بكتابة رقم “ID” الذي يتعلق بحسابك بلعبة فورت نايت.
- بعد ذلك قم بإدخال بيانات البطاقة عقب اختيار نوعية البطاقة المستخدمة.
- بعدها عليك إدخال القيمة الخاصة بمبلغ الشراء وأيضاً الغية من عملية الشحن.
- بعد أن يتم تنشيط البيانات سوف يتم تحويل النقاط إلى الحساب الخاص بك، وبعد ذلك سيتم خصم المبلغ.
طريقة شحن لعبة فورت نايت عبر موقع Epic games
موقع Epic games يقم بتقديم خدمة رائعة وهب شخص نقاط لعبة Fortnite بشكل مجاني، وفيما يلي الخطوات بالتفصيل:
- في البداية قم بالاتصال بالإنترنت.
- قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة فورت نايت.
- حدد الخدمة الخاصة باسترداد البطاقة أو ما تدعى بخدمة V-Bucks، وكذلك سوف ترى قائمة في أعلى الصفحة.
- قم بالنقر على أيقونة (Getting Started).
- بعد ذلك قم بالانتقال إلى الحساب الخاص بك على الموقع.
- قم بالضغط على أيقونة “البداية” حتى تحصل على النقاط الفورية الخاصة بلعبة فورت نايت.
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