نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو Max نزول iPhone 14 Pro Max قريبا في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو Max . أقترب موعد نزول الهاتف الجديد من شركة آبل العالمية الرائدة في صناعة الجوالات الذكية والحديثة. حيث يأتي هذا الهاتف من ضمن سلسلة هواتف أخري منها ايفون 14 برو وهاتف ايفون 14 . كما تم العمل على تغيير في شكل الهاتف قليلا عن الإصدار السابق ايفون 13 برو ماكس . هذا بالإضافة إلى قيام شركة آبل بعمل تطويرات وتحديثات للهاتف لجعله يعمل بشكل أفضل من الإصدار السابق. كذلك حصل الجوال على معالج قوي جدا من أجل تحقيق أفضل أداء للهاتف. كما حصل الهاتف على كاميرات أمامية وخلفية عالية الدقة لتصوير أوضح وأنقي. يريد الكثير من الأشخاص محبي جوالات ايفون بمتابعة كل ما هو جديد من شركة آبل. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مواصفات iPhone 14 Pro Max وسعرة في الأسواق. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

سعر ومواصفات ايفون 14 برو Max

وأخيرا وبعد طول انتظار تم الكشف عن سعر ومواصفات ايفون 14 برو Max من قبل شركة آبل العالمية. مما إثار فضول الكثيرين من محبي وعشاق جوالات آبل. وهذه هي مواصفات الجوال الذي تم الإعلان عنها بشكل رسمي :

الهاتف يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس 5g.

يوجد في الجوال شريحتين اتصال الأولي من نوع nano sim والثانية من نوع e sim.

يأتي جوال ايفون 14 برو ماكس بإبعاد 160.8 * 78.1 * 7.7 ملم. وبوزن 240 جرام.

بإبعاد 160.8 * 78.1 * 7.7 ملم. وبوزن 240 جرام. مقاوم للماء والغبار حتي 6 أمتار تحت الماء لمدة 30 دقيقة.

تم تصنيع واجهة الهاتف من زجاج الغوريلا. والظهر من الزجاج أيضا مع إطار من الألومنيوم.

سوف يتوفر جوال iP hone 14 Pro Max بأربع نسخ مختلفة في الأسواق وهي : تأتي النسخة الأولي بسعة 256 جيجا بايت. بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجا رام. كما تأتي النسخة الثانية بسعة 512 جيجا بايت. بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجا رام. وتأتي النسخة الثالثة بسعة 1 تيرا بايت. بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجا رام. والنسخة الرابعة والأخيرة تأتي بسعة 2 تيرا بايت. بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجا رام.

بأربع نسخ مختلفة في الأسواق وهي : سوف يتوفر ايفون 14 برو Max في الأسواق بأكثر من لون.

في الأسواق بأكثر من لون. يوجد في الهاتف سماعات خارجية من نوع ستيريو لصوت أنقي وأعلي.

يدعم الواي فاي بهذه الترددات a/b/g/n/ac . كما يدعم wi-fi direct, dual – band, hotspot.

كما يدعم البلوتوث الذي يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه إلى a2dp, le.

كذلك يدعم الجوال خاصية gps لتحديد الموقع الجغرافي. ويدعم أنظمة الملاحة الأخري مثل A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS .

منفذ usb يأتي من نوع lightning 2.0.

يدعم ايفون 14 برو ماكس جميع مستشعرات مثل البصمة و face id. والتسارع والدوران والقرب والبوصلة والبارومتر. كما يدعم أوامر وإملاء لغة siri الطبيعية. ودعم النطاق العريض للغاية.

جميع مستشعرات مثل البصمة و face id. والتسارع والدوران والقرب والبوصلة والبارومتر. كما يدعم أوامر وإملاء لغة siri الطبيعية. ودعم النطاق العريض للغاية. نظام تشغيل ios 16 .

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات لشحن الهاتف 100% في خلال 40 دقيقة فقط. كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 20 واتز والشحن اللاسلكي بقوة 7.5 وات.

البطارية تعمل لمدة 1000 ساعة في تشغيل الصوتيات. ولمدة 30 دقيقة متواصلة في تشغيل الفيديوهات.

يأتي iPhone 14 Pro Max بميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج.

مواصفات الشاشة والكاميرا في جوال iPhone 14 Pro Max

سوف نعرفكم أيضا على مواصفات شاشة وكاميرة جوال ايفون 14 برو ماكس المنتظر نزوله في الأسواق في بداية شهر سبتمبر 2022.

شاشة الجوال تأتي من نوع Liquid Retina XDR mini-LED LCD بمساحة 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز مع كثافة 457 بكسل لكل إنش مع سطوع 1200 شمعة بدقة 2778 × 1284 بكسل

كما تدعم الشاشة أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى علي الشاشة بنسبة 86.6٪ مع طبقة من الحماية قوية جدا تم تصنيعها من زجاج السيراميك المقاوم للخدش والبصمات

كذلك تدعم شاشة ايفون 14 برو Max خاصتين الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision.

خاصتين الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision. أما عن كاميرا الجوال فهو يأتي بكاميرا خلفية مكونة من 4 كاميرات وهي كالتالي : الكاميرا الأولي تدعم المثبت البصري ios. وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل. والثالثة أيضا بدقة 16 ميجا بكسل. والكاميرا المسئولة عن عمل البورتريه والعزل هي الكاميرا الرابعة. كما أنها تدعم ليد فلاش مزدوج.

والكاميرا الأمامية في الجوال هي مزدوجة وهي كالتالي : الكاميرا الأمامية الأولي في iPhone 14 Pro Max تأتي بدقة 16 ميجا بكسل. والثانية sl 3d لعمل العزل. كما تدعم الكاميرا الثانية خاصية face id.

كما تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير فيديوهات بجودة 4k.

سعر ايفون 14 برو ماكس في الأسواق

تم الكشف عن السعر المتوقع الذي سوف يكون متوفرا به الهاتف في الأسواق وهو كالأتي :

السعر العالمي لنسخة 256 جيجا بايت هو 1150 دولار أمريكي.

سعر ايفون 14 برو Max في السعودية لنسخة 256 جيجا بايت هو 5160 ريال سعودي.

لنسخة 256 جيجا بايت هو 5160 ريال سعودي. كما يكون سعر نسخة 256 جيجا بايت في الأمارات هو 4750 درهم إماراتي.

سعر iphone 14 pro max في مصر لنسخة 256 جيجا بايت هو 23400 جنيه مصري.

كان هذا هو سعر ومواصفات ايفون 14 برو Max كما تم الإعلان عنه من شركة آبل العالمية. ونحن في انتظار نزول الجوال قريبا في الأسواق.