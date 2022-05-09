“من هنا” استمارة الفحص الطبي نظام نور 1443 pdf

نتابع معكم طريقة الحصول على استمارة الفحص الطبي نظام نور 1443، حيث يريد الكثير من أولياء الأمور بعد تسجيل الطالب بالصف الأول الابتدائي 1444 الحصول على نموذج الكشف الطبي عبر نظام نور pdf، وهذا لتعبئته في الوحدة الصحية أو المستشفى التي سيقوم الطالب بها بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للتقديم في المدرسة، حيث يتضطر الكثير من أولياء الأمور إلى الذهاب إلى المدرسة خصيصا للحصول على تلك الاستمارة، ولكننا هنا في موقعكم ثقفني، سنعرفكم كيف يمكنكم الحصول على الكشف وطباعته عندكم بسهولة عبر نظام نور، وهذا دون تكبد العناء في الذهاب إلى المدرسة، فتابعوا معنا أعزائنا أولياء الأمور.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور

وسنتابع معكم سريعا كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور، وهذا في حالة اذا لم تكونوا سجلتم بعد، حيث يمكنكم تسجيل الطالب بكل سهولة عن طريق تلك الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع نظام نور عبر الرابط التالي noor.moe.gov.sa.

ادخل رقم هوية \ إقامة ولي الأمر في خانة اسم المستخدم.

ثم اكتب كلمة السر الخاصة بحساب ولي الأمر.

ادخل رمز التحقق، ثم سجل الدخول.

ويجب عليك امتلاك حساب ولي أمر حتى تستطيع الدخول.

وقد تعرفنا معكم على طريقة عمل حساب ولي أمر 1444، فتابعوا معنا.

ثم انقر على تسجيل الأبناء.

بعدها اختر أول خيار تسجيل طالب جديد.

قم بتعبئة بيانات الطالب كما هو موضح في المقطع حتى تصل إلى الإقرار.

استمارة الفحص الطبي نظام نور 1443

وتعتبر استمارة الفحص الطبي من أهم الأشياء المطلوبة في عملية القبول والتسجيل وهذا سواء اذا كنت ستسجل للطالب على الصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال، ويتضطر الكثير من أولياء الأمور الذهاب إلى المدرسة للحصول عليها.

نموذج الكشف الطبي نظام نور pdf

ويمكنكم الحصول على نموذج الكشف وطباعته بنفسكم بكل سهولة عن طريق تلك الخطوات: