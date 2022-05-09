نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور الإلكتروني لتسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1444/1443 بالخطوات في المقال التالي
نظام نور من الأنظمة التي قامت المملكة السعودية باستخدامه تحت رعايتها، وذلك حرصا من الوزارة على تقليل الضغط على المواطنين ومساعدتهم في التقديم للصف الأول الابتدائي بسهولة من المنزل دون الذهاب إلي الإدارات التعليمية، حيث تم إنشاء هذه المنصة خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أثر على حركة المواطنين خلال الأعوام الأخيرة بسبب سرعة انتشار، ولكن واجهة المملكة الفيروس بحرص شديد وقامت بإعطاء اللقاحات اللازمة لمواطنيها، مما ساعد على استكمال الحركة التعليمية داخل المملكة، نظام نور تحت إشراف وزارة التعليم السعودية.
رابط نظام نور لتسجيل الصف الأول الابتدائي
استخدام عدد كبير من أولياء أمور الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي داخل السعودية وسائل البحث المختلفة لمعرفة الروابط الخاصه بالتقديم على نظام نور، حيث يكون التقديم الكتروني وبعدها يتم تحديد موعد للطلاب المقبولين ولعمل المقالات الشخصية واستكمال الأوراق التي تطلبها الوزارة، حيث قامت الوزارة بوضع سن السادسة للأطفال الذين يتم قبولهم، علما بأن هناك مجموعة من الشروط الأخرى هدف الوزارة هو إنشاء جيل جديد بنظام تعليمي يستفاد منه الجميع، وذلك بعد أن تم عمل تعديلات في المناهج وطرق التقديم للالتحاق بالمدارس، نظام نور أحد الأنظمة المتطورة التي يوجد على موقعي وزارة التعليم السعودية، كما تم إعداد الروابط الخاصة التي تسهل على المواطنين الدخول علي هذا النظام بطريق سهلة.
خطوات التسجيل في نظام نور للتقديم للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد
بعد أن قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب الجدد الراغبين في التقديم للصف الاول الابتدائي زاد التساؤل على خطوات التقديم وهي كالتالي:
- يحب أن يقوم ولي الأمر بالتسجيل بشكل شخصي.
- أن يقوم بالدخول علي موقع نظام نور أو أحد الروابط الخاصة به الموجودة على موقع وزارة التعليم السعودية.
- يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب خاص بطفلة.
- يسجل اسم الطفل بشكل رباعي.
- يقوم باستكمال الاستمارة الالكترونية الموجودة على نظام نور.
- يوافق ولي الأمر على الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة.
- الضغط على تسجيل يقوم ولي الأمر بطبع هذه الاستمارة وذلك لاستكمال خطوات التقديم بها في حالة قبول الطالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط نظام نور الإلكتروني لتسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1444/1443 بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.