  رابط نظام نور الإلكتروني لتسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1444/1443 بالخطوات

نظام نور من الأنظمة التي قامت المملكة السعودية باستخدامه تحت رعايتها، وذلك حرصا من الوزارة على تقليل الضغط على المواطنين ومساعدتهم في التقديم للصف الأول الابتدائي بسهولة من المنزل دون الذهاب إلي الإدارات التعليمية، حيث تم إنشاء هذه المنصة خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أثر على حركة المواطنين خلال الأعوام الأخيرة بسبب سرعة انتشار، ولكن واجهة المملكة الفيروس بحرص شديد وقامت بإعطاء اللقاحات اللازمة لمواطنيها، مما ساعد على استكمال الحركة التعليمية داخل المملكة، نظام نور تحت إشراف وزارة التعليم السعودية.

رابط نظام نور لتسجيل الصف الأول الابتدائي

استخدام عدد كبير من أولياء أمور الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي داخل السعودية وسائل البحث المختلفة لمعرفة الروابط الخاصه بالتقديم على نظام نور، حيث يكون التقديم الكتروني وبعدها يتم تحديد موعد للطلاب المقبولين ولعمل المقالات الشخصية واستكمال الأوراق التي تطلبها الوزارة، حيث قامت الوزارة بوضع سن السادسة للأطفال الذين يتم قبولهم، علما بأن هناك مجموعة من الشروط الأخرى هدف الوزارة هو إنشاء جيل جديد بنظام تعليمي يستفاد منه الجميع، وذلك بعد أن تم عمل تعديلات في المناهج وطرق التقديم للالتحاق بالمدارس، نظام نور أحد الأنظمة المتطورة التي يوجد على موقعي وزارة التعليم السعودية، كما تم إعداد الروابط الخاصة التي تسهل على المواطنين الدخول علي هذا النظام بطريق سهلة.

خطوات التسجيل في نظام نور للتقديم للصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

بعد أن قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب الجدد الراغبين في التقديم للصف الاول الابتدائي زاد التساؤل على خطوات التقديم وهي كالتالي: