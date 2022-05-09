حظر تجول في عاصمة سريلانكا بعد صدامات مع متظاهرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلنت شرطة سريلانكا، اليوم الإثنين، حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين مطالبين باستقالة الرئيس، جوتابايا راجاباكسا.

وقالت السلطات إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح.

وأفاد مراسلو “فرانس برس” أن أشخاصًا موالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات المتظاهرين المخيمين خارج مكتب الرئيس منذ 9 أبريل.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة.

وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.

وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة كوفيد-19 التي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

ويتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما.

وحث رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، عبر موقع تويتر “السكان على ضبط النفس وتذكر أن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف.. الأزمة الاقتصادية التي نشهدها تتطلب حلا اقتصاديا التزمت هذه الحكومة بإيجاده”.

وأعلن الرئيس راجاباكسا، الجمعة، حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال 5 أسابيع ومنح سلطات واسعة لقوات الأمن، بما في ذلك السماح لها باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي. كما أذن بنشر الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة.

وعززت الشرطة وقوامها 85 ألف رجل تدابير الأمن حول جميع نواب الحزب الحاكم.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان أمس الأحد، إن المتظاهرين المناهضين للحكومة يتصرفون بطريقة “استفزازية وتنطوي على تهديد” ويعطلون الخدمات الأساسية.

وأعلنت النقابات في نهاية الأسبوع أنها ستنظم احتجاجات يومية اعتبارًا من اليوم الإثنين لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ.

وحذر الزعيم النقابي، رافي كوموديش، في بيان من أنه سيحشد عمال القطاعين العام والخاص لاقتحام البرلمان الوطني عندما يفتتح جلسته المقبلة في 17 مايو. وأضاف: “ما نريده هو أن يرحل الرئيس وعائلته”.

وأعلنت سريلانكا في 12 أبريل تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.