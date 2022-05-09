عاجل- دبلوماسى روسى: المفاوضات مع أوكرانيا تتم عن بعد

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى أواخر مارس الماضى، أعلن مصدر بالحكومة الأوكرانية، أنه سوف يتم استئناف المفاوضات القائمة بين كلا من روسيا وأوكرانيا فى الأول من إبريل.

كذلك، أعلنت أوكرانيا، أن تلك المباحثات القائمة بين الجانبين الروسى والأوكرانى، سوف يتم عقدها عبر الإنترنت.