جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى أواخر مارس الماضى، أعلن مصدر بالحكومة الأوكرانية، أنه سوف يتم استئناف المفاوضات القائمة بين كلا من روسيا وأوكرانيا فى الأول من إبريل.
كذلك، أعلنت أوكرانيا، أن تلك المباحثات القائمة بين الجانبين الروسى والأوكرانى، سوف يتم عقدها عبر الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- دبلوماسى روسى: المفاوضات مع أوكرانيا تتم عن بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.