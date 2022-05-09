جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى وقف القتال فى أوكرانيا على الفور، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لـ"يوم النصر" على ألمانيا النازية.





وفى تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، الصادرة اليوم الإثنين، قال ستولتنبرج: "أدعو الرئيس بوتين مرة أخرى إلى إنهاء الحرب على الفور، وسحب قواته من أوكرانيا، وبدء مفاوضات السلام، إننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، وسنواصل مساعدتها فى فرض حقها فى الدفاع عن النفس". وأضاف أمين عام الناتو، أنه يتوقع نشر بوتين اليوم "الأكاذيب مرة أخرى عن الناتو والغرب ككل" خلال خطاب يلقيه للأمة الروسية خلال عرض عسكرى فى موسكو بمناسبة "يوم النصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة يوم النصر.. الناتو يطالب بوتين بإنهاء الحرب فورًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.