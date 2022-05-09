بوتين: المواجهة فى أوكرانيا كانت ضرورة لحماية روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى الساحة الحمراء فى موسكو، خلال عرض عسكرى بمناسبة يوم النصر، إن "أوكرانيا سلحت نفسها بأسلحة حلف شمال الأطلسى، وبالتالى شكلت تهديدًا لروسيا".

وشدد الرئيس الروسى على أن "المواجهة كان لا مفر منها، فالخطر كان يتزايد يوما بعد يوم، وما فعلناه كان الحل الوحيد"، مذكرًا بما اتخذته موسكو من خطوات للحل، وقال: "قدمنا مقترحات لضمانات أمنية، ولكنهم رفضوها، وهو ما يعنى أنه كان لديهم خطط أخرى، وكانت هناك محاولات للحصول على أسلحة نووية".

كما تعهد بوتين بدعم ذوى العسكريين الروس الذين قتلوا فى الحرب.

وتحتفل روسيا، يوم 9 مايو من كل عام، بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتى على ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية، حيث دافع بوتين فى كلمته هذا العام عن العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مشددًا على أن المواجهة "كان لا مفر منها".