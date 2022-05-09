نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا موعد نتائج اللوتري الأمريكي 2023 .أستعلام نتيجة القرعة الأمريكية. نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ملايين العرب معرفة وقت وموعد نتائج اللوتري الأمريكي 2023/2022، فكل عام في مثل هذا الوقت تعلن الخارجية الأمريكية عن أسماء الفائزين بالهجرة العشوائية، من الدول المسموح لها بالتسجيل والتقديم وفق الضوابط والشروط المحددة للتقديم، وتشير الأخبار إلي أن أكثر من 50 مليون شخص قاموا بالتسجيل للفوز، بنحو 60 ألف تأشيرة دخول إلي الأراضي الأمريكية هذا العام، لذا فعمليات البحث مكثفة سواء في المملكة العربية السعودية، أو كافة الدول العربية من المحيط إلي الخليج.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا بدأ التقديم لها 17 أكتوبر من العام الماضي 2021، وأستمر موقع وزارة الخارجية الأمريكي في أستقبال طلبات الهجرة حتى يوم 6 من شهر نوفمبر 2021، وكافة المواقع الإخبارية تشير إلي قرب إعلان أسماء الفائزين في الهجرة العشوائية خلال الساعات القليلة القادمة، قبل نهاية اليوم 2022/05/09 ولكن هذه ليست مواعيد رسمية قاطعة، وفيما يلي شرح لطريقة الاستعلام عن القرعة الأمريكية.

موعد نتائج اللوتري الأمريكي في السعودية

إعلان النتيجة يكون في وقت واحد لجميع الدول المسموح لها بالتقديم، ولا يكون إعلان النتائج خاص بكل دولة على حدا، نتيجة القرعة الأمريكية للسعودية هو نفسه الموعد لكافة الدول المسموح لمواطنيها التسجيل، لذا فهناك حالة بحث مكثف عن النتيجة في كافة الدول ونحن عبر موقعكم ثقفني، نقدم لكم ألية الاستعلام الإلكترونية.

رابط نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/2022

الدخول على الموقع الإلكتروني dvprogram.stae.gov .

. أدخل على check.status ثم أنقر على كلمة continue.

سجل بياناتك الشخصية المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالنتيجة.

أضغط بعد التأكد من البيانات التي سجلتها على كلمة submit.

بعد ذالك قم بالنقر على أستعلام لتظهر نتيجة القرعة قبول أو رفض.

نبذة مختصرة عن بداية الهجرة العشوائية لأمريكا والغرض منها

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إجراء القرعة العشوائية منذ عام 1990 ميلادي، وأقرت هذا النظام في قانون الهجرة الخاص بها، وكان الهدف من سن قانون الهجرة هو عمل تنوع للمهاجرين القادمين إلي الولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء فرصة لمواطني الدول التي يأتي منها مهاجرين بأعداد قليلة في أخر 5 سنوات في الهجرة إلي أمريكا، والعمل بها والدراسة فيها من خلال الجرين كارد.

ما هي شروط الهجرة لأمريكا

من أهم شروط الهجرة لأمريكا أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالتقديم، ويكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى، ولا يكون منتمي إلي أي تنظيمات تحضرها الولايات المتحدة الأمريكية والسن يكون أكثر من 18 عام.