زيلينسكى: لن ندع روسيا تستأثر بالنصر على النازية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، تأتى تصريحات زيلينسكى بالتزامن مع العرض العسكرى الضخم الذى تنظمه موسكو احتفالا بذكرى الانتصار فى الحرب العالمية الثانية. وقال زيلينسكى فى رسالة فيديو من العاصمة كييف: "نعتز بأسلافنا الذين هزموا النازية مع شعوب أخرى فى إطار التحالف ضد هتلر". وأضاف: "انتصرنا آنذاك وسننتصر الآن" فى إشارة إلى هجوم روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير.

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