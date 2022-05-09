الصحة العالمية تدعو إلى وقف الحرب فى أوكرانيا

وأكد المسؤول الأممى -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الإثنين- أنه يفهم جيدا كيف يشعر الناس فى أوكرانيا بالقلق على العائلة والأصدقاء، والخوف، والشعور بالخسارة وما إلى ذلك، مشيدًا بـ "المرونة الاستثنائية" للأوكرانيين.
وقال: "لم يستسلموا، استمروا فى إصلاح الخدمات الأساسية لمنع الدمار من إحداث فجوة أعمق فى حياتهم"، موضحًا أن موظفى منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أنهم فقدوا منازلهم، ويخشون على أسرهم، ويتعاملون مع حالة عدم اليقين اليومية، استمروا فى العمل لدعم الاحتياجات الصحية لشعب أوكرانيا.
وأكد أنه منذ بدء الحرب فى فبراير الماضى، تحققت منظمة الصحة العالمية من 200 هجوم على مرافق الرعاية الصحية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن دواء واحد لا تستطيع منظمة الصحة العالمية تقديمه، والذى تحتاجه أوكرانيا أكثر من أى دواء آخر، ألا وهو السلام.
وأضاف: "لذلك نواصل دعوة الاتحاد الروسى إلى وقف هذه الحرب"، مؤكدا أن فريق منظمة الصحة العالمية فى أوكرانيا يواصل العمل بلا كلل لدعم البلاد ويبذل قصارى جهده لدعم الحكومة فى علاج المصابين والحفاظ على الخدمات الصحية وإصلاح النظام الصحى.
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