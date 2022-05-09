بسبب الطقس.. إلغاء الجزء الجوى للاستعراض العسكرى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال صحفى حول صحة المعلومات بشأن إلغاء الجزء الجوى للاستعراض العسكرى فى موسكو، قال بيسكوف: "نعم". ووفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستى" الروسية، قال كبير الخبراء فى مركز "فوبوس" للأحوال الجوية، يفجينى تيشكوفيتس، إن الأحوال الجوية فى لحظة إجراء الجزء الجوى للاستعراض العسكرى بمناسبة يوم النصر فى موسكو ستكون صعبة.

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