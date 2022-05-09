عاجل- تطورات الأوضاع فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - قالت سلطات دونيتسك، إنها قامت بإجلاء 408 أشخاص، بينهم 65 طفلا، من مدينة ماريوبول إلى قرية بيزيمينويه شرق المدينة، خلال آخر 24 ساعة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأضافت أن النازحين موجودون حاليا فى مركز للإيواء والمساعدة أقامته وزارة الطوارئ فى دونيتسك، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الذين تم إجلاؤهم من ماريويول إلى بيزيمينويه منذ 5 مارس الماضى، بلغ 29.562 شخصا.
وشهدت ماريوبول أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، معارك شرسة منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تمكنت خلالها قوات روسيا ودونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء مصنع "آزوفستال" الذى تحاصره.
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