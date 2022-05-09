إصابات كورونا فى اليابان تتخطى 8 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة فى البلاد حاليا 159 حالة.
يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى اليابان منذ بداية تفشى الوباء تخطى 8 ملايين إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 29 ألفا و846 حالة.
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