إسرائيل تطالب مواطنيها بحمل السلاح لمواجهة الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وكتبت على "تويتر": "أدعو كل من يستطيع حمل السلاح أن يفعل ذلك فى سبيل مضاعفة القوة لقوات الأمن، ومعا سننتصر".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد اعتقلت اليوم الإثنين، 12 مواطنا من الضفة الغربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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