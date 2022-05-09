التسجيل في نظام نور 1443 برقم الهوية لطلاب الصفوف الابتدائية noor.moe.gov.sa

مع اقتراب بداية عام دراسي جديد، يبحث الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن الخطوات الصحيحة لـ التسجيل في نظام نور 1443، لطلاب المرحلة الابتدائية للعام الدراسي1444 وذلك ذلك من أجل التحاق أبنائهم في المدارس الحكومية السعودية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عنفتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي عبر منصة نور الالكترونية، حيث أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل اعتباراً من الأحد 8 مايو 2022 م، والذي يوافق 7 شوال 1443 هـ، وفي هذا التقرير سوف نوافيكم بكل التفاصيل الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد.

التسجيل في نظام نور 1443

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في عن موعد التسجيل في نظام نور 1443 لطلاب الصف الأول الابتدائي وكذلك لأطفال رياض الأطفال وحددت كذلك الجهات المعنية بعض الخطوات اللازمة للتسجيل بشكل الكتروني، كما أوضحت الوزارة أن عملية التسجيل الخاصة بالمدارس الأهلية و الدولية والأجنبية وكذلك المدارس الأهلية التي تعمل على تطبيق البرامج الدولية، ستكون خلال الفترة القادمة ما بين 16- 9- 1443 هـ، وحتى أن تقوم تلك المدارس بإعلان الاكتفاء أو انتهاء موعد التسجيل، علما بأنه يكون موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر منصة نور للمدارس الحكومية خلال الفترة ما بين 7- 10- 1443 هـ، إلى 17- 3- 1444 هـ.

خطوات التسجيل في نظام نور 1443

يمكنلأولياء الأمور التسجيل في نظام نور 1443 لأبنائهم طلاب الصف الأول الابتدائي عبر حسابهم الخاص على نظام نور، وذلك من خلال اتباع ما يلي من الخطوات: