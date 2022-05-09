بوتين في يوم النصر: الغرب كان يستعد لغزو أراضينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 مايو 2022 10:25 صباحاً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية وحدثت في الوقت المناسب، لأن الغرب كان يستعد لغزو أراضي روسيا ومنها القرم.

وأضاف، في كلمته التي ألقاها، خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بموسكو، أن الغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا وكانت لديه خطط أخرى.

وأكد بوتين أن الولايات المتحدة تحاول طمس التاريخ، إلا أن روسيا ستحافظ على هويتها.

وقال الرئيس الروسي: “لن نقبل بأي تهديد لأمن روسيا من النازيين الجدد في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يحارب من أجل أمن وطنه وأمن دونباس.

وتابع بوتين: “عيد النصر يأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية”.