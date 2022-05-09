كندا تفرض عقوبات جديدة على 40 شخصية روسية بارزة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لنص الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكترونى لحكومة كندا، فقد طالت العقوبات الكندية كل من: الرئيس السابق لشركة "لوكويل" النفطية وحيد ألكبيروف، ونائبة رئيس مجلس مصرف "سبيربنك" أولجا جولوديتس، ونائب وزير الدفاع الروسى يونس بك يفكوروف، والجنرال شريف ديليمخانوف، والنائب فى مجلس الدوما عن جمهورية الشيشان آدم ديليمخانوف.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندى، جاستين ترودو، إن كندا سترسل مساعدة عسكرية أخرى إلى أوكرانيا بقيمة 38,8 مليون دولار، حيث زار ترودو مدينة إربين، إحدى ضواحى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الأحد، حيث رفع العلم الكندى فوق سفارة بلاده هناك.

وناقش كلاً من ترودو وفولوديمير زيلينسكى جهود المجتمع الدولى لفرض "عقوبات صارمة وطويلة الأمد" ضد روسيا، ردا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.